Rimini. PROTOCOLLO D’INTESA TERRITORIALE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE DISCOTECHE.

Scrivevo ieri circa i danni, causati nella nostra provincia, e non solo, da un utilizzo eccessivo dell’articolo 100 TULPS, con particolare riguardo alla durata delle chiusure, passate in un decennio dalla canonica settimana, fino ai 4 mesi del COCORICO.

In particolare, in base al regio decreto del 18 giugno 1931, si addebitava spesso al gestore la presenza di PREGIUDICATI, quando questi non aveva nessun mezzo per impedirne l’accesso.