Protocollo per la legalità. Ieri in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, i sindaci dei comuni della riviera della provincia di Rimini hanno firmato al teatro Galli il nuovo protocollo d’intesa per l’istituzione e la gestione dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata. Assente il comune di Riccione, che firmerà nei prossimi giorni.