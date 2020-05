Una bella notizia che sa tanto di ritorno finalmente alla normalità. Ieri mattina sono iniziate le operazioni di montaggio di quella che è diventata ormai il simbolo dell’estate riminese: la ruota. 50 metri di altezza, 28 cabine per una capienza massima di 168 persone. Saranno naturalmente rispettate tutte le norme anti-contagio come da protocollo regionale. La ruota panoramica resterà in piazzale Boscovich fino al 27 settembre.