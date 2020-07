RIMINI. Province e Unioni, cosa bolle in pentola?…..di Riziero Santi

Il Governo sta lavorando alla nuova “Carta delle autonomie” che sostituirà già dai prossimi mesi l’attuale Tuel, ormai vecchio di 20 anni. Il restyling più urgente riguarderà le province che hanno bisogno di una governance più funzionale ma anche di autonomia finanziaria e funzioni certe.

Il ritorno all’elezione diretta del presidente è un tema non considerato prioritario. Si parla invece di possibile superamento del voto ponderato. Ciò presenta a mio avviso una contraddizione: da un lato può senz’altro dare una maggiore rappresentatività ai comuni minori ma dall’altro comporta un potenziale squilibrio con le realtà maggiori che potrebbero sempre più allontanarsi dalle forme associate come succede con le Unioni.

Sull’associazionismo comunale saranno i sindaci dal basso, e non le regioni dall’alto, a individuare gli ambiti ottimali per l’esercizio in forma associata delle funzioni. Le regioni dovranno intervenire solo in un secondo momento in caso di inerzia da parte dei comuni.

La riforma correrà su un doppio binario: un disegno di legge delega entro fine anno e poi decreto legislativo attuativo; norme di immediata applicazione (come quelle sulle province) destinate ad entrare in vigore subito per ragioni di urgenza.

Secondo il Sottosegretario Achille Variati ci sono tutte le premesse perché questa sia la volta buona.

Questa maggioranza vuole riformare il Tuel e vuole partorire entro fine anno un ddl che conterrà anche norme immediatamente applicative per quegli interventi che non possono attendere i tempi di attuazione della delega. Non si tratterà di una semplice manutenzione del dlgs 267/2000, ma di una riforma innovativa della governance locale, che partorirà una nuova Carta delle autonomie.

L’intervento sulle Province è considerato non più rinviabile. Ci sono necessità di revisione indifferibili che richiedono una forte rivisitazione delle funzioni e degli stessi organi di governo delle province.

Gli italiani hanno respinto disegno di cancellazione ed oggi le province sono vive e vegete e hanno bisogno di risorse, governance e certezza di funzioni per erogare i servizi ai cittadini.

La disciplina delle province, fuoriuscita dal Tuel per opera della legge Delrio, sarà riportata all’interno della nuova Carta delle autonomie.

Non sarà una restaurazione ma il modello della provincia sarà quello della «casa dei comuni», ossia ente compartecipe con i comuni del governo dell’area vasta. Un modello ritenuto giusto e da non abbandonare.

Vanno ridefinite le funzioni fondamentali, soprattutto quelle ambientali, così come va garantito il giusto apporto di risorse che la Delrio aveva sottratto.

Per ciò che riguarda la governance la priorità non è tornare all’elezione diretta del presidente ma superare la gestione monocratica. Oggi il presidente di provincia amministra l’ente quasi da solo. Bisogna superare questa «solitudine del presidente» e in quest’ottica ripristinare le giunte provinciali può essere un intervento di buon senso, di certo più importante dell’elezione diretta.

Bisognerà studiare e articolare bene il rapporto con gli altri organi provinciali tutt’ora esistenti, il consiglio e l’assemblea.

Sulle Unioni l’idea che sta maturando è quella che tutte le volte che si è voluto imporre dall’alto modelli di governance è finita male. L’associazionismo forzoso, spazzato via dalla Consulta, è un modello da non replicare. I municipi devono essere lasciati liberi di autodeterminarsi senza interventi dall’alto, nazionali e regionali.

Bisogna evitare, anche in prospettiva del regionalismo differenziato, che le funzioni amministrative che i comuni non sono in grado di gestire e che per questo dovrebbero spettare alle province, finiscano per essere accentrate nelle regioni. Si realizzerebbe un neo-centralismo che non farebbe bene al sistema delle autonomie.

Gli ambiti territoriali al cui interno associare le funzioni saranno decisi dai sindaci nelle assemblee provinciali a scegliere le articolazioni più idonee alle loro realtà. Sarà fissato un termine entro cui i comuni dovranno decidere. E solo in caso di loro inerzia scatterà il potere sostitutivo delle regioni.