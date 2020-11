Questa mattina il presidente della Provincia Riziero Santi ha firmato il decreto di indizione, per il giorno domenica 13 dicembre 2020, dei comizi elettorali per l’elezione dei 12 componenti del Consiglio Provinciale di Rimini. Per il rinnovo del Consiglio (il presidente resta invece in carica per altri due anni, come prevede la lege 56/2014) sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio provinciale di Rimini in carica alla data del 13 dicembre 2020.