RIMINI. Provincia. I Consiglieri Provinciali: una proposta nell’interesse di tutti i comuni

Per proseguire il prezioso lavoro tecnico che la Provincia svolge, oltre ad approvare positivamente le 2 delibere aventi come tema la convenzione per lo svolgimento del lavoro di Pubblica utilità e la messa alla prova mediante impiego presso la provincia di imputati con pena alternativa di lavori di pubblica utilità, abbiamo fatto richiesta di estendere la convenzione ai comuni interessati.

L’impegno sociale e il rispetto della legalità sono principi imprescindibili e in questo caso l’opportunità è reciproca tra ente e persona interessata alla pena alternativa.

I comuni sono oberati di procedimenti amministrativi ed a volte è difficile tra le priorità e le scadenze impellenti riuscire a mettere in piedi procedimenti così utili.

La provincia è la casa dei comuni e così, come in tante situazioni, siamo riusciti a fare sistema.

Ci auguriamo che anche su questo tema il Presidente accolga la nostra proposta.

I Consiglieri Provinciali

Provincia di rimini

Domenica Spinelli e Flavio Mauro

In allegato la lettera inviata al Presidente Santi

Richiesta convenzione con Provincia per lavori di pubblica utilità