Rimini. Provincia Rimini fuori da “zona arancione”, ecco la mappa dei contagi aggiornata

Si è svolta la riunione del CCS (Centro Coordinamento Soccorsi), convocato dal Prefetto, con la partecipazione del Presidente della Regione, del Sottosegretario alla Presidenza della Regione, del Presidente della Provincia e di tutti i Sindaci.

Nel corso dell’incontro si è fatto un ulteriore significativo passo verso un sostanziale allineamento al resto della Regione con riferimento alla possibilità di riavviare alcune attività sia produttive che commerciali.

In particolare, nel territorio riminese si confermano le disposizioni su blocchi stradali e i controlli in strada fino al 3 maggio.

Questa misura di controllo in strada, unica in Emilia Romagna, consentirà, anche in un percorso graduale fino al 3 maggio, di non abbassare la guardia sul contenimento sociale, gli spostamenti e la mobilità. Infatti, valgono ancora le disposizioni di chiusura delle attività e di spostamento, se non per necessità, lavoro e salute disposte dal Governo, mentre cessano solo quelle ulteriormente restrittive per la provincia di Rimini che si allinea al resto della regione Emilia Romagna.

Al fine di garantire uniformità nella emanazione delle ordinanze sindacali che saranno adottate, a seguito della prossima ordinanza regionale, nel corso della riunione si è chiarito e condiviso l’ambito delle attività conservative e manutentive, specie in vista dell’imminente periodo festivo e in previsione di una movimentazione di persone nonostante la vigenza delle misure restrittive.

In particolare, tutte le aziende che svolgono attività produttive non ammesse possono effettuare, purché nel rispetto del protocollo di cui al punto 10 dell’art. 2 del DPCM 10 aprile 2020, le predette attività manutentive e conservative, ad esclusione di quelle che comportano l’installazione di cantieri edili.

Nei giorni 26 e 30 aprile e dall’1 al 3 maggio 2020 dette attività manutentive e conservative sono comunque vietate.

Permane poi la chiusura al pubblico per gli arenili in concessione e liberi, le aree adiacenti al mare, i lungomari, le aree attrezzate a libero accesso, comprese quelle per attività ludiche, i servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico.

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, a seguito della conferenza stampa tenuta nel pomeriggio di ieri dal Commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus Sergio Venturi, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Si registrano 90 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo. Conseguentemente il totale è di circa 900 pazienti guariti.

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, nella giornata odierna se ne contano 16, comunicati dalla Regione.

Si attestano su 1.927 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, distinguendo 1.837 residenti in provincia e 90 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.

Per quanto riguarda il dato odierno, 5 pazienti sono maschi e 11 di sesso femminile. Di questi 3 sono ricoverati in ospedale e 13 seguiti al proprio domicilio in isolamento.

La Regione ha comunicato 1 ulteriore decesso, riguardante un paziente di sesso maschile di 88 anni.

Aggiornando i dati precedentemente forniti, sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.

Tali dati divisi per comune di residenza/domicilio risultano essere i seguenti: