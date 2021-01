Cinque persone coinvolte in un incidente ieri sera in via Marradi. Sul posto sono intervenute due ambulanze, la polizia locale e la polizia. L’uomo che ha provocato l’incidente, a quanto pare invadendo la corsia opposta, leggermente ferito, è apparso in stato confusionale ed è fuggito via. Le forze dell’ordine, dopo una rapida ricerca, lo hanno tuttavia individuato e preso in consegna.