Il gruppo – composto anche da rappresentanti degli organi della Camera di Commercio della Romagna e alcuni imprenditori ed esercenti – si è ritrovato sul belvedere minore del piazzale e ha potuto rendersi conto dello stato di avanzamento dell’imponente opera idraulica, scendendo nell’imponente vasca di laminazione di ben 25.000 metri cubi di volume. Si tratta di uno dei cantieri più importanti del PSBO per impatto e per complessità e che oggi si avvia verso la conclusione, con la prossima entrata in esercizio della vasca di laminazione e il completamento della riqualificazione della piazza con l’apertura del belvedere al di sopra del nuovo presidio idraulico, stralcio del nuovo Parco del Mare. Si è poi risaliti in superficie, per illustrare i lavori in corso sul tratto del lungomare di Vittorio, anche questi in fase di ultimazione e che riconsegneranno alla città un waterfront pedonalizzato e rinaturalizzato.