Rimini. Pubblicata l’ordinanza per la balneazione dei cani in mare

Questa mattina è stata pubblicata l’ordinanza per la balneazione dei cani in mare che contiene una modifica per quanto riguarda l’orario consentito. Il bagno in mare per la stagione 2022 sarà consentito al mattino, dalle 6.00 alle 8.00, e di sera dalle 18.40 alle 21, allungando pertanto di 50 minuti la possibilità di balneazione serale (che precedentemente era consentita dalle ore 19,30 alle 21). Già dal 2018 gli animali domestici possono entrare in acqua in determinate ore e in determinate zone del litorale di Rimini. Il bagno in mare è consentito esclusivamente negli orari prestabiliti e i proprietari devono garantire con la propria presenza la sorveglianza dell’animale che deve essere condotto fino allo specchio acqueo con l’ausilio del guinzaglio, non lasciando mai i cani incustoditi o liberi nemmeno durante la balneazione. L’area di mare destinata alla balneazione dei cani, antistante lo stabilimento balneare che già dispone di aree attrezzate per la loro accoglienza, deve essere delimitata da boe e adeguatamente segnalata ed individuata dal cartello ‘specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani’ (es. di fronte al Bagno 28, ai bagni 80, 81 e 82, 84 e al bagno 85b- zona sud).