RIMINI. Pubblicate le graduatorie per i Nidi e le Scuole d’Infanzia anno scolastico 2021/22

Con l’approvazione di tutti gli atti necessari, lo scorso 9 marzo, sono stati pubblicate le graduatorie dei minori accettati nei Nidi e nelle Scuole d’Infanzia, per l’anno scolastico 2021/22. Si ricorda che il minore accettato si intende automaticamente riconfermato anche per i successivi anni educativi fino al completamento del ciclo di nido, salvo ritiro da parte dei genitori da formalizzare presso l’Ufficio Iscrizioni, oppure la decadenza per chi non è in regola con gli obblighi vaccinali.

Entro la data del 31 marzo 2021 il genitore del minore risultato accettato in una graduatoria potrà trasmettere, tramite email, eventuale rinuncia al posto assegnato, in tal caso il posto viene riassegnato ad altro minore in lista di attesa

Si possono consultare le graduatorie ai seguenti link :

GRADUATORIA NIDO ? link

GRADUATORIA SCUOLA INFANZIA?link