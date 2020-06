Rimini. Publiphono: parte colletta per “riaccendere” la voce dell’estate

Quest’anno la Publiphono di Rimini ha fatto sapere che sospenderà la sua attività a causa del venire meno delle pubblicità e quindi dei relativi introiti. Il servizio di questa società privata è divenuto nei decenni un’istituzione per l’estate riminese. Per questo – come rivela il Resto del Carlino – alcuni operatori turistici hanno avanzato l’idea di una colletta per salvare la voce trasmessa dai 150 altoparlanti seminati sul litorale. E anche il Comune di Rimini si è detto pronto a giocare la propria parte per salvare quello che è per tanti un simbolo di Rimini e non solo.