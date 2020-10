Matteo Signani, sottocapo in servizio alla Capitaneria di porto di Rimini, si è confermato campione europeo dei mesi medi di pugilato. All’età di 41 anni e a un anno dall’incontro che a Trento gli consegnò la corona continentale, Signani si è ripetuto a Caen, in Francia, battendo Maxime Beaussire. Il campione romagolo, subito dopo il match, ha ringraziato la Guardia Costiera per cui lavora a Rimini.