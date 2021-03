Rimini. “Quale Futuro per il Servizio di Salvataggio ?”  

ne conosciamo le insidie, scorgiamo il pericolo dove gli altri vedono solo un innocente bagno rinfrescante e sappiamo bene che, quando l’esito di un intervento si decide in una manciata di secondi,sono l’Esperienza e la Professionalità dei soccorritori a fare la differenza tra la vita e la morte:non è un caso che su ampi tratti della nostra costa operino marinai di salvataggio che possono vantare un “curriculum di eccellenza” che va dalle 10/15 alle 35 (!) stagioni di anzianità professionale.

Parliamo di uomini nella loro piena maturità psico-fisica che durante tutto l’anno si allenano, frequentano corsi di professionalizzazione ed aggiornamenti di tecniche di rianimazione,

si confrontano su protocolli di intervento e partecipano, anche nei freddi mesi invernali, ad addestramenti e simulazioni di intervento organizzate periodicamente dalla sezione EastCoast Rescue Academy.

Mentre oggi il tema “sicurezza” viene considerato in maniera unanime come aspetto prioritario dell’offerta turistica,

purtroppo dobbiamo registrare come da più parti si fanno nuovamente insistenti voci che indicano una tendenza di una parte del comparto balneare all’ottenimento del solo ed esclusivo risparmio economico

ottenuto a scapito della qualità complessiva del Servizio e sulle spalle della dignità lavorativa di tutti i Salvataggi che,

con Determinazione e Passione, negli anni ne sono diventati principali protagonisti e, ci rammarica dirlo, spesso gli unici promotori.

Il rischio concreto è che, anteponendo alla Sicurezza della vita in mare le logiche tese al profitto aziendale, somministrando contratti irregolari e derogando dalle disposizioni di sicurezza,

nell’immediato futuro una fetta consistente dei salvataggi con esperienza e professionalità attualmente in Servizio

possa venire sostituita da assistenti bagnanti neo-brevettati e senza alcuna esperienza dei delicati aspetti che intervengono durante un intervento di recupero e/o rianimazione:

ciò comprometterebbe l’efficacia complessiva del Servizio e diminuirebbe le garanzie di Sicurezza, con un conseguente quanto inevitabile aumento di rischi ed incidenti sulla nostra costa

e quando parliamo di Sicurezza della Balneazione parliamo della salvaguardia di vite umane.

Il momento è critico:

occorre ribadire con fermezza e decisione che il patrimonio di professionalità ed esperienza che ciascun Marinaio di salvataggio ha accumulato durante ogni singolo giorno di servizio

è un fondamentale ed insostituibile capitale dell’offerta turistica del comparto riminese di cui le istituzioni sono chiamate a farsi garanti garantendone la continuità professionale e la qualità complessiva,

internalizzando il servizio o demandandone la gestione a chi possiede la profonda conoscenza delle dinamiche della sicurezza della balneazione ed è slegato da logiche d’impresa.

In un tragico periodo storico in cui la sicurezza sanitaria dei cittadini è stata messa in evidenza in tutta la sua dirompente importanza,

sarebbe a nostro avviso controproducente quanto insensato ridurre le garanzie di Salvaguardia della vita in mare ed in spiaggia che il Servizio di Salvamento della costa riminese garantisce alle nostre città a vocazione turistica e di cui è al contempo icona universalmente riconosciuta nonché vanto internazionale.