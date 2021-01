RIMINI. Qualita? dell’aria, proseguono le domeniche ecologiche: stop anche ai diesel Euro 4

Nel dettaglio, le limitazioni interessano i veicoli a benzina fino a euro 2 (immatricolazione del 1997). Per i veicoli a benzina euro 0 ed 1 vale lo stop anche se hanno impianto a metano o GPL. Rimangono in vigore i limiti alla circolazione per i veicoli Diesel fino Euro 3, a cui solo nelle domeniche ecologiche si aggiunge il blocco dei diesel Euro 4. Per i motocicli confermate le limitazioni per gli Euro 0 e gli 1.