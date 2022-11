Rimini. Quando il rapinatore ha due lauree e agisce per “protesta socio politica”

Condividi l'articolo

Fallita la prima rapina alla Banca Popolare Valconca in via Tommaseo perché la cassiera si era rifiutata di consegnare i soldi, ci ha riprovato in via Circonvallazione, dove alla filiale di Riviera Banca si è fatto consegnare 4.820 euro. Preso è finito in carcere. Lui è un 61enne originario del Torinese, che al giudice ha spiegato di avere messo in piedi una sorta di “protesta socio politica”. L’indagato ha deciso di trasformarsi in rapinatore perché nonostante un paio di lauree, la conoscenza di diverse lingue, ex giornalista licenziato e con l’attuale status di pensionato civile non ha potuto beneficiare di alcun aiuto concreto dallo Stato.