Rimini. Quanti infortuni sul lavoro da Covid

Dall’inizio del 2020 fino al 31 maggio, le denunce di infortuni sul lavoro ricevuti dall’Inail sono in Emilia Romagna 4777 di cui 957, il 20%, provengono dalla Romagna. La Provincia di Rimini è in Romagna quella che presenta il numero di denunce da infortunio da covid più alto: 407 casi, di cui 279 donne e 128 uomini. Dai dati risulta come gli infortuni da covid 19 riguardino soprattutto le donne, in Romagna su 957 denunce, 681 provengono da donne (quindi il 72%). Spesso e volentieri infatti le professioni più colpite e più a contatto con il virus sono prevalentemente svolte da donne.