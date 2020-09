RIMINI. Quartiere 5, intervento in merito al servizio navetta tra Torre Pedrera e Viserbella

Come associazione Quartiere 5 ci vediamo costretti ad intervenire in merito al comunicato stampa uscito

sui principali giornali, che riportiamo come stralcio:

“A partire dal 9 settembre, per effettuare il collegamento tra Torre Pedrera e Viserbella, sarà attivata una

navetta di raccordo a cura di un’azienda privata che garantirà con un pulmino nove posti la coincidenza con

la linea 4 alle fermate numero 12 di via Coletti e numero 33 Tolemaide Spiaggia, in prossimità della

rotatoria con via San Salvador, a Torre Pedrera. Il servizio sostitutivo percorrerà le vie Mazzini e Domeniconi

e, lungo il percorso, effettuerà tutte le fermate del Trasporto Pubblico Locale esistenti. Nei giorni scorsi era

attivo un collegamento con un trenino turistico.”

Vogliamo porre all’attenzione di Start Romagna e dell’amministrazione alcune questioni

-Il pulmino a 9 posti diventa a 8 posti in quanto c’è l’autista

-Le norme anti-covid non si applicano per il pulmino?

-Come è possibile pensare di gestire 19 fermate con un pulmino 8 posti, che copra oltre 2 km di linea 4

-Come viene gestito il servizio per i disabili?

-Start Romagna e il Comune di Rimini hanno previsto un rimborso per tutti gli utenti che non possono

utilizzare il mezzo pubblico?

Ci chiediamo se chi pensa e realizza queste cose abbiamo mai preso un autobus, in pieno inverno con la

pioggia sulla linea 4, magari in orario scolastico.

Questa decisione è fuori da ogni logica ed è una gravissima mancanza di rispetto per tutti i cittadini che

abitano a Viserba e Viserbella. Siamo da sempre favorevoli ai lavori del lungomare e del raddoppio dell’asse

viario lungo la ferrovia perchè li riteniamo necessari e non rinviabili, ma non possiamo accettare un

trattamento simile.

Chiediamo con forza il ripristino del trenino entro lunedì 14 Settembre in tutti gli orari della linea 4,

altrimenti saremo costretti a presentare formale denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Stefano Benaglia

Presidente Ass. Quartiere 5 APS

info@quartiere5.it