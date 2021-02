Tre tunisini e un algerino, tutti maggiorenni eccetto uno, hanno tagliato l’inferriata della finestra e hanno pensato così di trascorrere una comoda notte nell’hotel chiuso. E’ grazie alla segnalazione di alcuni vicini che due volanti si sono portate in via San Francesco a Bellariva di fronte al parco Murri beccando i quattro individui per i quali è scattata la denuncia. Affidato invece ai servizi sociali il minorenne.