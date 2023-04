Rimini. Quattro giovani imprenditori scommettono sul centro storico di Rimini e lanciano la sfida alla crisi delle vetrine

Quattro giovani imprenditori scommettono sul centro storico di Rimini e lanciano la sfida alla crisi delle vetrine

In Corso d’Augusto arriva Basedodici, streetwear e sneakers da collezione

**Quattro giovani imprenditori del mondo dell’abbigliamento scommettono sul centro storico di Rimini. Se da un lato le associazioni di categoria non nascondono la loro preoccupazione per la graduale scomparsa di diverse attività commerciali, di marchi ed insegne che hanno fatto la storia della città, dall’altro c’è chi decide di andare in controtendenza, sfidando il momento di difficoltà economica che coinvolge tanti piccoli negozi. E’ il caso di Basedodici, brand specializzato nella vendita di streetwear e sneakers in edizione limitata, che ha deciso di aprire il suo 22esimo punto vendita al numero x di Corso d’Augusto, nel cuore di Rimini. L’inaugurazione si è tenuta sabato scorso, alla presenza degli assessori del Comune di Rimini, Mattia Morolli e Juri Magrini. Dietro l’iniziativa ci sono gli imprenditori Nickolas Cappelluzzo, Cristian Gasparoli, Patrizio e Pasquale Marino, tutti di età compresa tra i 25 e i 31 anni. Basesedodici nasce nel 2017 come concept store con l’obiettivo di dare vita ad un contenitore polivalente di mode, tendenze, culture e lifestyle. Oggi il brand è presente in alcune delle più importanti città italiane, da Bologna a Cesena, passando per Torino, Senigallia, Salerno, Pesaro, Riccione, Perugia, Bergamo e molte altre. Basedodici propone felpe, t-shirt, camicie, pantaloni, tutto rigorosamente made in Italy. A ciò si aggiunge anche un’altra attività, oggi particolarmente di tendenza tra i più giovani: la vendita di sneakers da collezione o in edizione limitata. Pezzi rari e rarissimi, in alcuni casi di nicchia, particolarmente ambiti da un grande esercito di appassionati e collezionisti fanatici delle sneakers.“Rimini – spiegano i quattro imprenditori – è per noi una piazza molto importante. Si tratta di una città dinamica, attentissima alle nuove tendenze, da sempre un punto di riferimento per tutto ciò che orbita attorno al mondo giovanile. Il centro storico, con il Corso d’Augusto e le vie limitrofe, rappresentano un vero e proprio fiore all’occhiello. Ci auguriamo di poter contribuire, nel nostro piccolo, a rilanciare in maniera significativa questa zona della città. Un ringraziamento all’amministrazione comunale di Rimini per essere stata al nostro fianco in occasione dell’inaugurazione e tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo sogno”.