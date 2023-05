Rimini. quattro rapine in soli 90 minuti

Un palermitano di 40 anni, con numerosi precedenti penali, è stato arrestato lo scorso 9 maggio a Rimini dopo aver compiuto quattro rapine in soli 90 minuti. L’uomo si è impossessato di sei bottiglie di birra dal primo locale che ha rapinato: un bar nel tardo pomeriggio. Successivamente, è entrato in un hotel ed ha aggredito la direttrice della struttura per poi fuggire con 50 euro. In seguito, ha razziato uno store gestito da un negoziante proveniente dal Bangladesh. Infine, ha compiuto l’ultima rapina in un altro negozio prendendo snack e dolciumi. Il 40enne sarà processato il 27 giugno davanti ai giudici del Tribunale di Rimini per tutte le quattro rapine e anche per i reati di resistenza, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il Gip ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dal sostituto procuratore.