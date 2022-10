Condividi l'articolo

Assolta una donna querelata dall’ex marito per diffamazione. «Noi abbiamo tutti il Covid pesante, l’hanno preso i ragazzi che non hanno potuto vaccinarsi per colpa del loro padre diventato “no vax”. Non si dovrebbe permettere ai genitori “no vax” di interferire con la salute dei propri figli». Questa la frase incriminata, che risale all’estate del 2021, e postate sui social.