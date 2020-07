RIMINI. QUESTA MATTINA VISITA IN PROVINCIA DEL NUOVO PREFETTO DI RIMINI

Questa mattina, presso la sede della Provincia, in via Dario Campana, il nuovo Prefetto di Rimini, dottor Giuseppe Forlenza, è stato ricevuto dal Presidente Riziero Santi. Si è trattato della prima visita istituzionale del nuovo Prefetto nel nostro territorio.

“Con il nuovo Prefetto dott. Forlenza – dichiara il Presidente della Provincia Riziero Santi – c’è stato un primo confronto ampio e cordiale in cui ci siamo scambiati informazioni reciproche sulle nostre esperienze, trovandoci in perfetta sintonia sugli aspetti di servizio alla comunità e sul ruolo delle istituzioni che rappresentiamo. Siamo quindi entrati nel merito di alcune questioni di stretta attualità per il nostro territorio, a partire dall’esperienza Covid che per Rimini ha rappresentato un momento drammatico, affrontato con grande senso di responsabilità e coesione. Abbiamo condiviso la necessità di dare continuità ad un metodo che ha dato i suoi frutti positivi anche nella fase attuale, successiva all’emergenza. In particolare, la gestione della delicata fase estiva ricca di appuntamenti, compresa la “Settimana Rosa”, richiederà inevitabilmente un’attenzione particolare ai temi della sicurezza e della prevenzione del contagio, e vedrà coinvolti tutti i soggetti istituzionali e le autorità preposte.”

Il Prefetto Forlenza, nel ringraziare il Presidente Santi e nell’esprimere la certezza di una proficua collaborazione inter istituzionale, ha avuto parole di apprezzamento per il territorio provinciale, dichiarandosi “onorato di essere stato chiamato ad assolvere le funzioni di Prefetto di Rimini, consapevole delle eccezionali bellezze paesaggistiche ed artistiche, della straordinaria laboriosità e inventiva della Romagna e sicuro della calorosa accoglienza di una terra che non offre solo divertimento, ma anche la grandezza di una storia e di un popolo ovunque noto”.