Rimini. Questionario sulla sessualità del Serpieri arriva in Regione

Il consigliere Matteo Montevecchi ha chiesto che l’assessore alla scuola Paola Salomoni e l’Ufficio scolastico regionale investighino su un questionario sulla sessualità che è stato proposto agli studenti del liceo scientifico Serpieri di Rimini. Il questionario è stato creato da un’insegnante come parte della sua tesi di laurea in psicologia, ma ha sollevato diverse preoccupazioni per il suo contenuto. Inoltre, sarebbe stato attaccato alle porte di tutte le aule, senza alcun tipo di controllo anagrafico o autorizzazione alle famiglie. Montevecchi ha sottolineato che i temi sulla sessualità sono di competenza dei genitori o di chi riceve la loro delega, e che l’utilizzo dell’asterisco come lettera finale per eliminare il genere e la teoria del genere stessa sono inappropriati in ambito scolastico. L’assessore Salomoni ha risposto che la valutazione delle scelte delle autonomie scolastiche non rientra nella sua competenza regionale, ma ha inviato una richiesta di verifica all’Ufficio scolastico regionale. Montevecchi si è detto insoddisfatto della risposta dell’assessore, sottolineando che si tratta di una palese violazione del consenso informato e della libertà educativa delle famiglie, nonché di un indottrinamento ideologico sulla teoria di genere.