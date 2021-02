RIMINI. Raccolta differenziata, al via i lavori per la realizzazione dell’isola ecologica interrata in via D’Azeglio. Tra marzo e aprile in funzione le prime postazioni del centro storico

Inizieranno domani i lavori di realizzazione dell’isola ecologica interrata in via D’Azeglio, una delle prime quattro postazioni di raccolta rifiuti che andranno a sostituire i cassonetti stradali nel centro storico.

Oltre a via d’Azeglio, infatti, sono in corso d’opera le isole ecologiche in Via Bastioni Settentrionali, in via Bastioni Occidentali e in piazzale Gramsci (piazzetta Santa Rita), a cui se ne aggiungeranno altre dieci, i cui lavori inizieranno prossimamente.

Oltre ad essere facilmente raggiungibili e accessibili, l’utilizzo delle isole ecologiche a sostituzione dei cassonetti tradizionali contribuirà a limitare fortemente l’impatto estetico e visivo della presenza dei contenitori in un contesto di pregio, di alto valore storico-monumentale e fortemente frequentato come il centro cittadino.

Ogni isola interrata è provvista di cinque torrette-contenitori destinati alla raccolta differenziata di vetro, plastica, carta, organico e indifferenziato, utilizzabili attraverso la tessera magnetica fornite dal gestore. Le postazioni saranno inoltre dotate di telecamere, che consentiranno di verificare il corretto conferimento e accertare eventuali manomissioni.

Per quanto l’isola ecologica di Via D’Azeglio, da domani si procederà con la delimitazione dell’area da destinare a cantiere, che comporterà il restringimento della carreggiata e l’istituzione del senso unico alternato. Sarà comunque garantito il normale ed agevole transito dei mezzi dei residenti, dei mezzi di soccorso, dei mezzi del trasporto pubblico e il passaggio pedonale verso le abitazioni e le attività presenti nell’area grazie alla creazione di percorsi protetti.

Proseguono inoltre i lavori di realizzazione delle altre tre isole, progetto che complessivamente: entro la metà di marzo è prevista la conclusione delle opere per le postazioni di via Bastioni Meridionali e piazzale Gramsci, mentre i lavori per l’isola ecologica di via Bastioni settentrionali si completeranno entro la metà di aprile.