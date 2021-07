RIMINI. Raccolta differenziata, operative le nuove isole ecologiche del centro storico

Saranno operative da questa settimana le prime quattro isole ecologiche interrate per la raccolta differenziata del centro storico.

Il servizio sarà presentato mercoledì 28 luglio alle ore 12 dall’assessora all’Ambiente del Comune di Rimini Anna Montini e dal responsabile Hera dei servizi ambientali dell’area di Rimini Fausto Pecci.

L’appuntamento è all’isola ecologica realizzata in via Bastioni Occidentali, all’altezza del civico 25.