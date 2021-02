RIMINI. Raccolta firme per il ripristino dei Quartieri

Le circoscrizioni di decentramento comunale, chiamate comunemente Quartieri, sono state soppresse dall’art. 2, comma 186, lettera b della Legge n. 191 del 23/12/2009, per i Comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti. Da oltre 10 anni, con la scusa di un microscopico risparmio sul bilancio statale, è stata impedita la rappresentanza di comunità, la discussione e la partecipazione alla vita della propria città, centralizzando la discussione e sottraendo confronto su tematiche importante.

Alcune decisioni prese in questi anni sarebbero state diverse, non sapremo mai se meglio o peggio, ma sicuramente avrebbero avuto un miglior percorso partecipato.

In molte città vicino a noi come Cesena, Forli e Modena le amministrazioni hanno rintrodotto i Quartieri

come istituzioni di dialogo con i cittadini, senza costi a carico della comunità superando i limiti imposti per

legge alla partecipazione pubblica.

I quartieri erano palestra per la futura classe dirigente della città, avevano un contatto diretto con i cittadini

e permettevano il dialogo e la proposta. Vogliamo ricordare che non solo il nostro statuto comunale

prevede e organizza il funzionamento delle circoscrizioni (negli articoli da 48 a 54) ma soprattutto che le

sale comunali per ospitare le assemblee pubbliche sono ancora in piedi e agibili anche se molto spesso

chiuse e sottoutilizzate.

Lanciamo per questo motivo una raccolta firme sul web e nelle piazze della nostra città, insieme alla

creazione di un coordinamento di associazioni locali che spingano l’amministrazione e il consiglio comunale

a una reintroduzione dei consigli di quartiere con le modalità simili alle nostre realtà vicine, legandole alle

prossime elezioni amministrative.

Vogliamo tornare partecipi delle decisioni della nostra città, formando allo stesso tempo la nostra classe

politica del futuro.

Firma seguendo il link qui sotto

http://chng.it/5VSjvJgYms

Benaglia Stefano

Presidente Associazione Quartiere 5

Pro Loco di Rimini Nord