Rimini. Racket prostituzione francese: a Rimini una succursale della banda

Gestivano da Modena un traffico di ragazze dell’est Europa che venivano inviate in Francia dove poi dovevano prostituirsi. Questa mattina la Squadra Mobile di Modena ha dato esecuzione a diverse perquisizioni delegate dalla Dda di Bologna in esecuzione all’Ordine di Indagine Europeo emesso dalla Procura di Lione: sotto la Ghirlandina la cellula dell’organizzazione che gestiva a livello logistico e commerciale le giovani vittime. Sono indagati 4 uomini e 3 donne di nazionalità russa, ucraina e moldava, residenti anche in province vicine, che si occupavano di reclutamento e sfruttamento della prostituzione in città come Lille, Lione, Montpellier, Orleans, Reims e Le Mans.

Due di loro, un russo identificato come un referente dell’organizzazione cui tramite Western Union arrivavano le rimesse degli incassi delle lucciole rimettevano gli incassi e una giovane ucraina che gestiva la vita delle “schiave”, sono stati svegliati all’alba di ieri a Rimini dove vivono e “lavorano”.

L’indagine prende avvio nel 2015 da parte della Polizia Francese e ha permesso di scoprire una precisa organizzazione: le donne che venivano destinate alla prostituzione dovevano contattare in “roaming” l’agenzia di riferimento che operava in Italia, tramite messaggistica istantanea. L’agenzia a sua volta finanziava le spese di viaggio e di soggiorno delle giovani, le quali erano tenute a comunicare l’avvenuto trasferimento di metà del loro guadagno all’agenzia, indicando un beneficiario cinese che, con trasferimento di fondi western union, riceveva l’accredito. La vittima, di quella che si è poi dimostrato essere una vera e propria tratta, in contatto con un’operatrice a lei assegnata dall’agenzia, era tenuta a fornire le informazioni sui clienti e sul luogo della prestazione sessuale. Terminata la prestazione, doveva informare con un sms l’operatrice indicando l’avvenuto pagamento da parte del cliente e, a fine giornata, comunicare l’incasso giornaliero e le prestazioni effettuate. Di solito la donna sfruttata restava nella città francese indicatale al massimo 2 settimane, per poi essere trasferita sempre su indicazione della sua operatrice, per evitare i controlli. La Polizia Francese ha individuato nell’arco temporale di circa 2 anni 170 ragazze e donne, di età compresa tra i 18 e 40 anni e di origine slava, che sono state destinate all’attività di prostituzione.