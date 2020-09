Vasco pubblica foto sul suo profilo Instagram regalando ai fan momenti di quotidiana tranquillità, tra passeggiate e “tea time”. Rimini sarà “teatro” del dodicesimo raduno del fanclub in programma il 30 settembre e che prenderà il via dalle ore 14.30. Per partecipare sarà necessario essere iscritti o aver rinnovato la tessera del Fanclub, ma non si dovrà aver preso parte ad altri raduni precedenti. Il tema di quest’anno sarà “Anima Fragile”. La location sarà rivelata nei prossimi giorni.