Rimini, Raffaelli (Lega): Lavorare da subito per garantire l’apertura della stagione turistica per tempo e in sicurezza. No al terrorismo del vice sindaco Gloria Lisi

Roma, 20 Gennaio – Dichiarazioni Lisi fanno rabbrividire: presagire una stagione turistica a rischio, causa ritardi nella consegna dei vaccini Pfiser, oggi è prematuro e penalizza l’intero comparto turistico” interviene la deputata leghista Elena Raffaelli.

Piuttosto che fare dell’incomprensibile terrorismo mediatico tra i nostri operatori, la Lisi scriva al Presidente Conte affinché si assuma la responsabilità di questi ritardi e si attivi immediatamente per risolvere la questione anziché occuparsi della compravendita di parlamentari per salvare la maggioranza.

Siamo riusciti la scorsa stagione ad elaborare protocolli anti-Covid e ad organizzarci primi tra tutti nel comparto turistico quando ancora il vaccino era lontano. Oggi indipendentemente dal piano vaccinale, che comunque deve proseguire speditamente, si lavori insieme agli operatori e alle associazioni di categoria per garantire l’apertura delle nostre attività dell’intera filiera turistica.

Il vice sindaco non usi la scusa dei vaccini per dare persa una stagione, i nostri operatori, determinati come sempre e capaci di rimboccarsi le maniche non hanno bisogno di messaggi negativi ma di certezze e di prospettive, che evidentemente questa amministrazione ormai stanca e in scadenza, non è assolutamente in grado di dare.

Così la deputata della Lega Elena Raffaelli

Lega Romagna