Rimini. Raffica di furti di biciclette a Rimini, soprattutto quelle elettriche

Raffica di furti di biciclette a Rimini, soprattutto quelle elettriche tanto che anche a Rimini, come del resto in altre città d’Italia, è attiva da tempo la pagina Facebook dal titolo eloquente: “Bici rubate a Rimini”. E’ un gruppo social che nelle intenzioni dovrebbe aiutare gli iscritti a rintracciare la propria bici rubata. A quanto pare ultimamente i ladri si concentrano su modelli elettrici e quindi costosi. Pochi giorni fa anche l’assessora all’ambiente del Comune di Rimini, Anna Montini, ha scelto la strada dell’appello pubblico per provare a recuperare la sua bici elettrica sparita a Miramare in via Oliveti. Due dodicenni sabato pomeriggio sono riuscite a sventare il furto mettendo in fuga, con qualche urlo, il ladro, probabilmente un tossicodipendente o un alcolizzato. L’uomo, nel tentativo di tagliare la catena, deve esserci ferito alle mani, tanto da lasciare molto sangue su una delle biciclette. Un episodio grave accaduto in pieno centro e di giorno.