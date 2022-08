Rimini. Ragazza aggredisce due buttafuori e accusa i poliziotti di stupro

Episodio incredibile per una estate non semplice per le forze dell’ordine. Una ragazza ha chiamato le volanti raccontando di essere stata picchiata e rapinata di un anello e dell’iPhone dai buttafuori del locale dove si trovava con il fidanzato. Ma quando gli agenti intervenuti hanno capito che essendo ubriaca si era inventata tutto la situazione è degenerata. La ragazza ha infatti ben pensato di accusare anche un poliziotto, nientemeno di averla violentata mentre altri colleghi l’avevano picchiata. Le due ora di follia le sono valse una denuncia per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Oltraggio, interruzione di pubblico servizio, molestia o disturbo alle persone, vilipendio della Repubblica, delle istituzioni Costituzionali e delle Forze armate.