Rimini. Ragazzi a scuola! Manifesto contro la pandemia educativa

RAGAZZI A SCUOLA!

Manifesto contro la pandemia educativa

FLASH MOB – RIMINI, PIAZZA CAVOUR, LUNEDÌ 11 GENNAIO DALLE ORE 8 ALLE 13

Gli zaini vuoti dei nostri ragazzi e ragazze verranno portati in piazza Cavour. Ciascun genitore

porterà lo zaino con sopra indicato nome, cognome, classe e scuola dello studente.

PERCHÉ MANIFESTIAMO?

1. Perché non vogliamo altre incertezze e altra confusione sulla riapertura delle scuole. E’ la

scuola a produrre i suoi cittadini.

2. Perché i giovani devono tornare a rappresentare la priorità e la loro formazione in presenza

è da considerarsi vitale come la sanità e l’alimentazione.

3. Perché il diritto alla salute va inteso anche come diritto alla salute psicofisica: non possiamo

più permettere che le ragazze e i ragazzi vivano nel chiuso di una stanza e che la loro

adolescenza subisca danni irreparabili.

4. Perché un recente rapporto di Save the Children registra stanchezza, sfiducia e paura del

futuro tra gli adolescenti, oltre che rendimento in calo e difficoltà a seguire le lezioni online.

5. Perché i problemi che gravitano intorno alla scuola, come ad esempio i trasporti, devono

trovare una soluzione efficiente ed adeguata ora, così come le istituzioni avevano promesso

ed il tempo avrebbe permesso di realizzare.

6. Perché il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona,

indissolubilmente legato al diritto di eguaglianza.

7. Perché la scuola ha saputo attrezzarsi garantendo igienizzazione, distanziamento e uso di

mascherine.

8. Perché la maggior parte degli studenti è seria, responsabile e rispettosa delle regole.

9. Perché nessuna attività è a “rischio zero”: occorre una programmazione della riapertura

delle scuole che sia all’altezza delle aspettative degli studenti; da questo dipende il loro

futuro.

10. Perché la didattica a distanza, seppur utile strumento in caso di estrema necessità, non può

essere sostitutiva delle lezioni in presenza per lunghi periodi.

Invitiamo tutti i genitori a divulgare, aderire e partecipare all’iniziativa nel rispetto delle norme

anti Covid-19.