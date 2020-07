Danni ingenti a Marina Centro dove i teppisti hanno rotto di tutto nella notte. Protagonisti un gruppo di ragazzini immortalati da alcune telecamere di un impianto privato, i quali hanno messo a ferro e fuoco un’area di Marina Centro, in viale Vespucci. Tergicristalli di auto in sosta sradicati, giochi per bambini calpestati, sedie e tavolini esterni di bar e ristoranti ribaltati e danneggiati e chi più ne ha, più ne metta.