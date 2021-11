Rimini. Rapina a mano armata a supermercato

Condividi l'articolo

Rapina a mano armata nella serata di lunedì con due malviventi che hanno assaltato un supermercato svuotando le casse dei contanti. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 20 di lunedì quando in via Orsoleto, a Rimini nord. Il bottino è ancora in corso di quantificazione: la polizia sta indagando e ha acquisito le immagini della videosorveglianza, sono a caccia di indizi per riuscire ad individuare gli autori.