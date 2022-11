Condividi l'articolo

Rapina al supermercato Conad City di via Coletti a Rimini dove un giovane con un passamontagna ha puntato una pistola in faccia al cassiere per farsi consegnare l’incasso e poi scappare. Un anziano presente nel punto vendita si è sentito male pare per lo spavento. Sul posto i Carabinieri che la Polizia di Stato.