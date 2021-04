Rapina a mano armata ai danni del Conad City davanti all’ospedale Infermi di Rimini. Qualcosa, però, è andato storto e sono stati gli stessi dipendenti a mettere in fuga il rapinatore che all’esterno del Conad sembra abbia avuto un complice al quale ha passato soldi e armi. Nel frattempo sul posto sono accorse le pattuglie della polizia di Stato e dei carabinieri coi primi che sono riusciti a bloccare il rapinatore mentre, del secondo, non è stata trovata traccia. Indagini in corso.