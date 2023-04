Rimini. Rapina pensionata: resta in carcere

Condividi l'articolo

38enne napoletano, è rimasto in carcere dopo essere stato arrestato dalla Squadra mobile di Rimini per una violenta rapina verificatasi all’indirizzo di un’anziana di 87 anni di Novafeltria. La donna è tuttora ricoverata nel reparto di Medicina d’urgenza subintensiva dell’ospedale Infermi per un grave trauma cranico. Il Gip ha confermato il fermo e accolto la richiesta di custodia cautelare formulata dal sostituto procuratore.

I risultati dell’indagine sono stati fulminei, grazie alla grande abilità degli agenti della 1ª sezione della Mobile che hanno risolto il caso in soli 24 ore. La vittima della rapina è stata colpita mentre caricava la spesa nella sua auto parcheggiata fuori da un centro commerciale sabato scorso alle 12,30. Il rapinatore, volutamente ha investito la pensionata e le ha sottratto la borsetta salendo su un’auto rubata a Castel Maggiore il 19 aprile. Gli investigatori si sono concentrati sulle immagini registrate dalle telecamere del centro commerciale e hanno individuato la 500 vista più volte sull’area parcheggio. Un equipaggio della Mobile lo ha poi intercettato ed arrestato in provincia di Pescara, vestito ancora con gli abiti usati durante la rapina. Il soggetto ha cercato di giustificarsi durante l’interrogatorio, spiegando che aveva bisogno di trovare un lavoro a Rimini. Ha aggiunto che non aveva intenzionalmente ferito la pensionata e di essere dispiaciuto per quello che era accaduto.