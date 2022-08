Rimini. Rapina turista e la fa cadere a terra e sbattere la testa: caccia all’uomo dei carabinieri

Coppia di turisti torinesi rapinata da due malviventi intorno alle 2.30 mentre si trovavano nella rotonda tra il parco Fellini e la spiaggia. A causa dello strappo della borsa la giovane è rovinata a terra battendo pesantemente il capo e per il contraccolpo anche il malvivente è caduto addosso alla vittima. Durante la colluttazione il secondo rapinatore ha preso la borsa della vittima ed è scappato. Uno dei due malviventi è stato immediatamente bloccato da alcuni passanti, mentre per l’altro è nata una caccia all’uomo da parte dei carabinieri. Alla fine a finire in manette sono stati un tunisino 25enne e un italiano anche lui di origini nordafricane 27enne. La refurtiva, è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.