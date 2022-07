Rimini. Rapina violenta, 88enne gettata giù dalla bicicletta per rubarle la borsetta

Condividi l'articolo

Pensionata 88enne buttata a terra in bici per rubarle la borsa. L’anziana è poi finita in ospedale da dove è stata dimessa con tre punti di sutura a una gamba. Tutto è accaduto ieri poco prima delle 10 in via Tommaseo, traversa di viale Rimembranze a Bellariva. Secondo quanto emerso all’uscita del parrucchiere sarebbe stata seguita da un uomo che la ha rapinata mentre stava aprendo il cancello per entrare a casa. In 12 anni la donna è stata vittima di ben quattro scippi molto violenti e vari furti in casa. Nonostante l’età e lo shock subito l’anziana sta bene.