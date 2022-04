Rimini. Rapinarono alcune coetanei: si becca 3 anni

Condividi l'articolo

La vicenda risale al 21 agosto 2020 e aveva visto coinvolti tre ragazzi marocchini. Domandando se avessero monete per cambiare i soldi in carta, il trio di rapinatori alloggiati in un hotel di Marina centro, si era avvicinato al gruppetto di coetanei, poi uno dei componenti della banda ha estratto un coltello e lo ha puntato alla gola di uno dei ragazzi, che sotto minaccia gli ha consegnato il denaro. A chiedere aiuto sono state le vittime, che allertando immediatamente la polizia hanno permesso di catturare subito due dei tre delinquenti. Per uno di loro è arrivata una condanna a tre anni, 4 mesi e 20 giorni di carcere.