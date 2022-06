Rimini. Rapinato in centro del prezioso Rolex

Condividi l'articolo

Rapina sabato sera in pieno centro storico per un riminese derubato del Rolex del valore di quasi 10mila euro. E’ accaduto in via Bertola: i malviventi erano in due a bordo di uno scooter. Uno ha avvicinato il riminese e gli ha strappato l’orologio per poi far perdere le proprie tracce. Indagini in corso da parte della polizia di Stato.