Rimini. Rapinava sui treni per poi gettarsi dalle vetture in corsa

Condividi l'articolo









Rapinava sui treni per poi gettarsi dalle vetture in corsa. Ma le immagini delle telecamere e le testimonianze delle vittime hanno incastrato il malvivente che ora è ritenuto responsabile di un serie di colpi sui convogli regionali fra Rimini, Cesena e Forlì.

Le rapine si sono succedute nel tempo, ma erano state particolarmente frequenti nel marzo scorso. Il 22enne a volte avrebbe strappato di dosso ai passeggeri gioielli o telefonini, altre si sarebbe impadronito di valori durante un attimo di disattenzione. Poi non attendeva l’arrivo del treno in stazione, ma sbloccando i sistemi di sicurezza delle porte si lanciava dal convoglio quando ancora non aveva arrestato la sua corsa.