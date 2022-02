Rimini. Rave party abusivo: diversi riminesi nei guai

Anche diversi giovani residenti nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, tra le 156 persone denunciate ieri per aver partecipato ad un rave party illegale in un impianto industriale abbandonato da una decina di anni a Campogalliano (Modena). Un luogo facilmente raggiungibile perché ben collegato all’autostrada A22 del Brennero. Il blitz coordinato dalla Questura di Modena che ha visto intervenire congiuntamente Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza è scattato non appena i Dj hanno fatto partire la musica dalla consolle. I reati contestati sono occupazione abusiva di proprietà privata e per mancato rispetto del decreto Covid che vieta assembramenti e attività danzanti ovunque. Gli organizzatori dovranno anche rispondere di aver promosso una manifestazione musicale non autorizzata.