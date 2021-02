Barcaiuolo, Aimi, Tonelli ospiti di Nazione Futura

In vista delle Elezioni Amministrative di primavera in importanti città della Romagna come Rimini, Ravenna e Cesenatico, il Movimento di idee Nazione Futura promuove una conferenza online intitolata “Rimini, Ravenna, Cesenatico. Quali prospettive per il centrodestra nelle amministrative in Romagna?”.

Nazione Futura nasce nel 2017 come Movimento di idee per promuovere il confronto e il dibattito tra le varie anime del Centrodestra e tra i liberali, i conservatori e i sovranisti. Ad oggi conta circa sessanta circoli territoriali in tutta Italia e una cospicua presenza in Romagna.

L’evento sarà trasmesso in diretta martedì 9 febbraio 2021 dalle ore 18.30 sulla pagina Facebook “Nazione Futura” e verrà moderato dal giornalista Maicol Mercuriali.

Dopo i saluti per Nazione Futura di Davide Gabriele, interverranno il Consigliere regionale e coordinatore di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo, il Senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Enrico Aimi e il Deputato della Lega eletto nel collegio Romagna Gianni Tonelli.

Le Amministrative a Rimini, Ravenna e Cesenatico rappresentano un’importante sfida per il Centrodestra, che ha l’occasione di strappare alla sinistra il governo delle città.

Con candidati giusti e un progetto politico serio, le città sono contendibili e il Convegno promosso da Nazione Futura nasce proprio con l’obiettivo di ragionare temi, argomenti e programmi che possono unire la coalizione nelle singole realtà territoriali.