RIMINI. RDS 100% grandi successi porta a Rimini la musica in diretta radio e tv

Fino al 1 agosto in diretta radio e televisiva dal nuovo Belvedere di Piazzale Kennedy

Prosegue l’appuntamento dell’estate riminese con RDS 100% grandi successi che porta di nuovo a Rimini la musica in diretta radio e tv ed il divertimento, con un programma quotidiano di diretta estive e momenti di animazione unici che si svolgono, rigorosamente in ottemperanza dei protocolli anti-Covid, nella postazione di RDS 100% Grandi Successi che si affaccia sul nuovo Belvedere di Piazzale Kennedy.

Per tre settimane RDS porta l’energia dei suoi speaker Claudio Guerrini & Roberta Lanfranchi – in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 19.00 – Filippo Ferraro e Giuditta Arecco – in diretta il sabato dalle 19.00 alle 22.00 e la domenica dalle 17.00 alle 21.00 – che sono i volti delle iniziative di animazione e intrattenimento.

E Rimini e la Romagna sono le grandi protagoniste dei racconti radiofonici di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi che ogni giorno non mancano di segnalare agli ascoltatori le novità e i cambiamenti di una città fra cose da fare, arte, cultura verde e sostenibilità.

Da una struttura ad hoc posizionata sul nuovo Belvedere di Piazzale Kennedy, RDS offre alla sua community, oltre alla diretta, dj-set quotidiani con Claudio Guerrini alla consolle e animazione degli altri conduttori – ogni giorno in orario aperitivo, dalle 18.30 alle 19.30.