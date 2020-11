Rimini. Record di multe la notte del coprifuoco sulla superstrada per San Marino: rischio doppia sanzione

Addirittura 50 multe eelvate con l’autovelox nella notte del coprifuoco. Tutti guidatori che tra l’una e le cinque del mattino di sabato notte, in pieno coprifuoco, non solo erano in strada, ma viaggiavano a una velocità superiore a quella consentita. L’autovelox li ha fotografati lungo la statale Adriatica, poco prima dell’incrocio con la superstrada per San Marino. Ora gli agenti potranno chiedere conto non solo di chi era alla guida, ma anche del perché lo fosse proprio a quell’ora e chi è stato pizzicato rischia dunque una doppia sanzione.