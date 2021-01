Rimini. REGALATE DUE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DESTINATE ALLA LETTURA DEI MICROCIP PER LA TRACCIBILITA’ DEGLI ANIMALI

NELLA GIORNATA DI GIOVEDI’ 21 GENNAIO 2021 IL PRESIDENTE ED IL TESORIERE DELL’ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S. “D.N.A.” DIFESA NATURA ANIMALI AMBIENTE DI RIMINI HANNO DONATO ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI RIMINI, SPECIALITA’ DELLA POLIZIA DI STATO, DUE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DESTINATE ALLA LETTURA DEI MICROCIP PER LA TRACCIBILITA’ DEGLI ANIMALI.

GRAZIE A QUESTI DISPOSITIVI LA POLIZIA STRADALE, NON SOLO NEL CORSO DEI SERVIZI DEDICATI AL CONTROLLO DEL TRASPORTO DEGLI ANIMALI VIVI, SARA’ IN GRADO DI OTTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ANIMALE, A RISALIRE IN TEMPO REALE AI DATI DEL PROPRIETARIO, INFORMAZIONI QUESTE UTILI PER VERIFICARE IN TAL MODO ANCHE IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO CE 1/2005 PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO.

IL COMANDANTE LA POLIZIA STRADALE DI RIMINI DR. ALFREDO MAGLIOZZI NEL RINGRAZIARE ULIANA VERGONI E GABRIELLA DE GUARINI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E TESORIERE DELLA D.N.A. PER LA DONAZIONE, SOTTOLINEA COME PER IL SERVIZIO POLIZIA STRADALE L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELL’AUTOTRASPORTO ED IN PARTICOLARE QUELLO DEGLI ANIMALI VIVI SIA UN OBIETTIVO STRATEGICO NON SOLO CON L’INTENTO DI GARANTIRE UNA SERENA EQUA E NON ALTERATA CONCORRENZA FRA TUTTI I VETTORI OPERANTI MA ANCHE E SOPRATTUTTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI TRASPORTATI.

