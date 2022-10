Condividi l'articolo

Minacce di morte rivolte a lui e anche alla madre 84enne. Vittima della ex fidanzata, che non ha mai accettato la fine della relazione amorosa, un uomo di 48 anni che ha denunciato la donna per tre volte, nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Ora, dopo l’ennesima querela, per la ex, una 38enne anche lei residente in provincia di Rimini, √® scattata l’imputazione per atti persecutori. Fra i fatti contestati anche quello di avere infranto il vetro del lunotto posteriore della macchina dell’uomo.