Rimini. Renzi (FdI): “BORGO MARINA: rispetto di regole e decoro”

BORGO MARINA: rispetto di regole e decoro.

Nei negozi del Borgo Marina arrivano tutti i giorni i rifornimenti di merce, proveniente soprattutto dalla Cina, per la rivendita all’ingrosso e al dettaglio, nella stagione primavera-estate.

Ingenti quantità d’imballaggi di cartone, svuotati dalla merce, sono gettati nei cassonetti, o lasciati in “bella” vista sui marciapiedi, a fianco di abitazioni o uffici, in attesa dell’apposito servizio raccolta di Hera.

Sarebbe normale, che gli scatoloni di cartone venissero “appiattiti” per diminuire l’ingombro nei cassonetti, o in attesa della raccolta di HERA trattenuti dentro i negozi, non certo “buttati” all’esterno dei negozi.

Vanno rispettati il Regolamento Comunale di valorizzazione commerciale e il Regolamento di Polizia Urbana, per il decoro delle vie e marciapiedi, per non ridurre il Borgo Marina ad un bazar afro-asiatico.

Visto che i ripetuti inviti personali non vengono recepiti, chiediamo alla Amministrazione Comunale tramite la Polizia Locale di effettuare controlli in merito e considerato anche il costo del servizio aggiuntivo di raccolta degli imballaggi di cartone, di verificare nell’occasione il regolare pagamento della Tari.

Gioenzo Renzi

Capogruppo Consigliare di Fratelli d’Ita